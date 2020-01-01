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Hint sıcak sac ihracatçıları fiyatlarını artırdı ancak yerel satışlar hala daha kârlı

Hindistan’da ihracatçı entegre çelik üreticileri dış piyasalara verdikleri sıcak sac fiyatlarını artırmaya devam etti.

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