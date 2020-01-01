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Hint sıcak sac ihracatçıları fiyatlarını 20$/mt yükseltti ve düşük karşı teklifleri geri çevirdi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’da entegre çelik üreticileri sıcak sac ihracat fiyatlarını agresif bir şekilde yükseltti.

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