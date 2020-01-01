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Hint sıcak sac ihracatçıları, Avrupa’daki durgunluğa ve Asya’daki zayıf beklentilere rağmen düşük teklif vermekten kaçınıyor

Geçtiğimiz hafta Hindistan’ın sıcak sac ihracat piyasasında olumsuz beklentiler ortaya çıktı.

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