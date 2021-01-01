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Hint sıcak sac ihracatçıları artan yerel fiyatlar nedeniyle ihracat satışlarından uzak duruyor

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hint sıcak sac ihracatçılarının teklifleri Eylül ayının sonuna kıyasla büyük ölçüde ...

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