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Hint sıcak sac ihracatçıları AB’ye yapılan satışlar düştüğü için Asya pazarına odaklandı

Hint sıcak sac ihracatçıları yerel talebin zayıflamasına karşılık fiyatlarını 1.000$/mt FOB seviyesinin üstüne çıkararak agresif tutumlarını sürdürdü.

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