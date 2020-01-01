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Hint ihracatçılar hala düşük olan arz nedeniyle sıcak sac ihracat fiyatlarını artırdı, yerel piyasa görünümü olumlu

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hint entegre çelik üreticileri sıcak sac fiyatlarını artırdı.

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