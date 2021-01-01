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Hint galvanizli sac ihracatçıları Körfez ülkelerine düşük fiyatlardan satışlarını artırdı, AB’nin alımı durgun

Hint galvanizli sac ihracatçıları, Körfez ülkelerine yalnızca fiyatlarını düşürdükten sonra satışlarını artırmayı başardı.

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