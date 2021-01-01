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Hint galvanizli sac ihracatçıları indirimli olarak Körfez'e ve Afrika’ya satış yaptı

Hint galvanizli sac ihracatçıları geçtiğimiz hafta fiyatlarını artırmalarının ardından bu hafta sabit bıraktı. Fakat Körfez ...

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