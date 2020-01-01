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Hint galvanizli sac ihracatçıları fiyatlarını yükseltti, arzı Körfez’den AB’ye kaydırdı

Hint galvanizli sac ihracatçıları fiyatlarını 800$/mt seviyesine çıkarmayı başardı ve Nisan-Mayıs teslimli bağlantılar gerçekleştirdi.

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