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Hint galvanizli sac ihracatçıları fiyatlarını bir miktar düşürdü ama bu hamle müşteri getirmedi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hint galvanizli sac ihracatçıları fiyatlarını bir miktar aşağı çekti, ancak Körfez ...

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