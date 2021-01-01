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Hint galvanizli sac ihracatçıları fiyatlarını artırdı, satışlar hala durgun

Hint galvanizli sac ihracatçıları fiyatlarını, sıcak sac fiyatlarıyla uyumlu hale getirmek amacıyla yukarı yönlü revize etti.

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