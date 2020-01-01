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Hint galvanizli sac ihracatçıları alıcıların zayıf talebine rağmen fiyatlarını artırdı

Hint entegre çelik üreticileri galvanizli sac ihracat fiyatlarını artırarak yükselen yerel sıcak sac fiyatlarıyla uyumlu hale getirdi.

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