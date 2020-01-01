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Hint galvanizli sac ihracatçıları AB’nin yeniden alımlara başlayacağını düşünerek fiyatlarını yükseltti

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hint entegre çelik üreticileri AB’de alımların canlanacağı düşüncesiyle fiyatlarını yaklaşık 100$/mt artırdı.

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