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Hint çelik üreticileri sıcak sac fiyatlarını Aralık ayında bir kez daha artırdı

Hint entegre çelik üreticileri, iç piyasaya verdikleri sıcak sac baz fiyatlarını hemen geçerli olmak üzere Aralık ayında üçüncü kez artırdı.

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