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Hint çelik üreticileri sıcak sac baz fiyatlarını Aralık ayında ikinci kez artırdı

Hint çelik üreticileri iç piyasaya verdiği sıcak sac baz fiyatlarını 2.000-2.200 INR/mt (27-30$/mt) artırarak bu ay ikinci kez yükseltti.

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