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< Yassı Ürünler ve Slab

Hint çelik üreticileri Haziran ayı için yassı mamul baz fiyatlarını artırmaya başladı

ArcelorMittal Nippon Steel Limited ve JSW Steel Limited önderliğinde, Hint entegre çelik üreticileri Haziran ayına da fiyat artışlarıyla başladı.

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