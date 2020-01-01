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Hint çelik üreticileri Aralık teslimli yerel sıcak sac baz fiyatlarını artırdı

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hint çelik üreticileri Aralık teslimli yerel sıcak sac baz fiyatlarını yaklaşık 2.500 INR/mt (34$/mt) artırdı.

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