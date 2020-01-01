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< Yassı Ürünler ve Slab

Hint AMNS sıcak sac baz fiyatlarını artıran ilk yerli üretici oldu

ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), yerel sıcak sac fiyatlarını 4.000-5000 INR/mt (54-68$/mt) artırma kararı aldı.

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