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Hindistan’ın sıcak sac ihracatı, zayıf Asya çıkışlı fiyatlar ve AB’nin antidamping soruşturması söylentilerinden etkilendi

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan sıcak sac ihracat piyasası, Asya pazarlarındaki zayıf talep, kazançlı AB ...

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