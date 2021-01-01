﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’ın sıcak sac ihracatı Çin’in fiyatlarındaki sert düşüş ve güçlü iç piyasa sonucu durdu

Çin çıkışlı sıcak sac fiyatlarındaki gerileme ve Vietnam gibi temel pazarlarda kabul görebilir fiyat seviyesinin düşmesi ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.