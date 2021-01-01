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Hindistan’ın galvanizli sac ihracatı verilen karşı tekliflerin düşmesi ve yerel satış fiyatlarının artması nedeniyle durgun

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan galvanizli sac ihracat piyasası, durgun seyretti.

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