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Hindistan’ın galvanizli sac ihracatı karantina kısıtlamalarının sıkılaşması nedeniyle durgunlaştı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan galvanizli sac ihracat piyasası sakinleşti ve fiyatlar yüksek seviyelerde seyretmeye devam etti.

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