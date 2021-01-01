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Hindistan'ın galvanizli sac ihracatı düşük karşı teklifler ve güçlü rekabet karşısında durgun

Hindistan’ın galvanizli sac ihracatı, sürüncemede kalmaya devam etti.

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