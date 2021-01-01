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Hindistan’dan BAE’ye yüksek tonajlı sıcak sac indirimlerle satıldı

Diğer müşterilerin aksine, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) haddeciler son zamanlarda Hindistan çıkışlı sıcak sac alımına ...

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