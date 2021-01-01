﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel soğuk sac satış fiyatları yatay seyrediyor

Hindistan’da yerel yassı mamul piyasasının farklı eğilimler izlemesi, otomotiv sektöründen gelen talebin zayıfladığını gösterdi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.