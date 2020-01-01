﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları yeni zirveyi gördü, düşük stoklar artışı desteklemeye devam ediyor

Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları, 1.000 INR/mt (14$/mt) artışla 54.300-55.000 INR/mt (734-743$/mt) fabrika çıkışı seviyesine yükseldi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.