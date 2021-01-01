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Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları teslimatların ertelenmesi nedeniyle sıcak saca kıyasla daha fazla düştü

Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları, üreticilerin yakın zaman içerisinde baz fiyatlarını düşürecekleri beklentisi nedeniyle düşüş kaydetti.

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