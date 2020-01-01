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Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları talep henüz iyileşmese de yüksek seviyelerde

Hindistan yerel soğuk sac piyasasında satışlar az sayıda olsa da, haddecilerin düşük fiyattan satış yapmayı reddetmesi nedeniyle taban fiyat yükseldi.

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