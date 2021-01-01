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Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları stoklardaki artış sonucu düşmeye devam etti

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan yerel piyasasında soğuk sac bağlantı fiyatları, ticaretteki durgunluk ve ...

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