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Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları son kullanıcılardan talep gelmemesi sonucu düştü

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan’da otomotiv sektörü gibi temel son kullanıcıların alımlarını azaltmaları, ...

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