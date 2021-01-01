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Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları piyasadaki geçici toparlanmaya bağlı arttı

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan’da yerel soğuk sac piyasası geçici toparlanma belirtisi gösterdi.

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