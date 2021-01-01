﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları otomotiv sektöründe beklenenden fazla üretim kesintisi olması sebebiyle düşüşünü sürdürdü

Otomotiv endüstrisinde üretim kesintilerinin beklenenden fazla olması nedeniyle Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları, düşüş göstermeye devam etti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.