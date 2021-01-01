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Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları alıcıların teslimatları ertelemeleri sonucu sertçe düştü

Geçtiğimiz bir haftalık sürede Hindistan yerel soğuk sac piyasasında bağlantı fiyatları, alıcıların uzun vadeli sözleşmelerde ...

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