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Hindistan’da yerel sıcak sac satışları fiyat artışlarına rağmen yükseldi

Hindistan yerel piyasasında tüccarlar ve son kullanıcılar stoklarını daha yoğun bir şekilde yeniledi.

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