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Hindistan’da yerel sıcak sac satış fiyatları sertçe düşerek baz fiyatların altında yer aldı

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan’da yerel sıcak sac satış fiyatları düşmeye devam etti.

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