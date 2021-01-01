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Hindistan’da yerel sıcak sac satış fiyatları baz fiyatların daha da düşeceği beklentisiyle geriledi

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan yerel sıcak sac piyasası, satış fiyatlarının gerilemesiyle birlikte zayıf seyretmeye devam etti.

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