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Hindistan’da yerel sıcak sac için kabul görebilir fiyat seviyesi yükselmeye devam etti, baz fiyatlar daha da artabilir

Hindistan’da yerel sıcak sac için kabul görebilir fiyat seviyesi geçtiğimiz hafta, talebin iyileşmesi sebebiyle artmaya devam etti.

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