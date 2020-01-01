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Hindistan’da yerel sıcak sac için kabul görebilir fiyat Çin rekabetinin azalmasıyla yükseldi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan yerel piyasasında sıcak sac fiyatları değişmese de kabul görebilir fiyat seviyesi yükseldi.

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