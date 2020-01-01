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Hindistan’da yerel sıcak sac fiyatlarının kabul görebilir seviyesi artmaya devam ediyor

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan’da iç piyasaya verilen sıcak sac baz fiyatları sabit kaldı.

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