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Hindistan’da yerel sıcak sac fiyatları tedarikçilerin stoklarındaki artış ve piyasaya yönelik beklentilerin olumsuz olması nedeniyle düştü

Hindistan’da yerel sıcak sac için kabul görebilir fiyat seviyesi, tedarikçilerin stoklarının yükselmesi nedeniyle daha da düştü.

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