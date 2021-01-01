Hindistan’da yerel sıcak sac fiyatları tedarikçilerin stoklarındaki artış ve piyasaya yönelik beklentilerin olumsuz olması nedeniyle düştü

× ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Bilgilendirmeyi Yapan:

SteelOrbis Elektronik Pazaryeri A.Ş. (“SteelOrbis”) 19 Mayıs Mahallesi, Atatürk Caddesi

Şeref Yazgan İş Merkezi, No:72, Kat: 7, D: 18

Kozyatağı – 34736

İstanbul, Türkiye



Ticaret Sicil no : 541892

MERSİS no : 0470048178400014

Müşteri İlişkileri Sorumlusu : Sinem Alpkaya

Tel : +90 216 468 10 50

Faks : +90 216 386 41 08



İşbu Bilgilendirme Formu, SteelOrbis’in işlettiği “tr.steelorbis.com” adresli Web Sitesi’ndeki hizmetlerden yararlanmak için elektronik ortamda ücretsiz deneme tesis etmek isteyen müşteriye (“Müşteri”), kabul edeceği Kullanım Sözleşmesi konusunda sözleşme öncesi bilgi vermek amacıyla düzenlenmiş olup, tesis edilecek üyeligin koşulları hakkında Müşteri’ye açıkça bilgi verilip bunların içeriğini öğrenme ve sözleşme metnini görme imkanı sağlanmıştır.

Ücretsiz deneme tesisi için sırasıyla aşağıdaki adımlar takip edilecektir:

- Müşteri tr.steelorbis.com ana sayfasında yer alan “Ücretsiz deneme” seçimini yapar.

- Müşteri ekranda gösterilen “Ücretsiz Deneme Başvurusu” formunda istenilen tüm bilgileri doldurur ve onaylar.

- SteelOrbis müşterinin basvuru formunda girmiş olduğu e-posta adresine hesap aktivasyon e-postası gönderir.

- Müşteri e-posta adresine gelen aktivasyon linkine tıklayarak hesabını aktive eder. Site Kullanım Sözleşmesi müşteriye hesap aktivasyonu sırasında gösterilir.

Sözleşmenin saklanması:

Kullanım Sözleşmesi bilgisayarınıza kaydedebilir, yazıcıdan çıktı alarak saklayabilirsiniz. Müşteri tarafından onaylanarak kabul edilen Kullanım Sözleşmesi SteelOrbis tarafından saklanmamaktadır. Web Sitesi’nde yer alan standart Kullanım Sözleşmesine her zaman ulaşmanız mümkündür. Ancak, standart sözleşmede değişiklikler yapılmış olabileceğinden, sizin onayladığınız metne göre farklılıklar içerebilir. Sizin onayladığınız metne ulaşma imkanı bulunmamaktadır.

Veri girişindeki hatalar:

Uyelik tesisi için vermeniz gereken bilgiler ve doldurmanız gereken alanlar işlem adımlarında yer almaktadır. Bu bilgileri girmeniz zorunludur. Zorunlu alanları boş bıraktığınızda, sistem sizi uyaracaktır. Lütfen tüm zorunlu alanları doldurunuz. İşlem tamamlanmadan önceki safhada girdiğiniz tüm veriler size tekrar gösterilecektir. Lütfen son onay işlemini yapmadan önce girilen verilerin doğru ve eksiksiz olduğundan emin olunuz, eksik veya yanlış veriler varsa düzeltiniz ve tamamlayınız. Onay işlemi tamamlandıktan sonra verilerde değişiklik veya düzeltme uyelik tesisi sonrasi siteye giriş yapılarak gerçekleştirilebilir.

Gizlilik politikamız:

Gizlilik politikamızı incelemek için lütfen tıklayınız .