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Hindistan’da yerel sıcak sac fiyatları talebin desteğiyle yükseldi, ikinci artış bekleniyor

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan iç piyasasında sıcak sac bağlantı fiyatları ve tonajları, Ekim ayında ...

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