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Hindistan’da yerel sıcak sac fiyatları son altı ayın en düşük seviyesine geriledi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’da yerel sıcak sac fiyatları son altı ayın en düşük seviyesine geriledi.

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