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Hindistan’da yerel sıcak sac fiyatları hala yüksek, alıcılar olası hükümet müdahalesi sebebiyle alımlarını erteliyor

Geçtiğimiz hafta Hindistan yerel sıcak sac piyasasında fiyatlar yüksel seviyelerde yer almaya devam etti ama ticaret yavaşladı.

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