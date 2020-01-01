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Hindistan’da yerel sıcak sac fiyatları festivalde satışlar azalsa da sabit kaldı

Hindistan sıcak sac piyasasında satışların düşük olmasına rağmen baz fiyatlar ve kabul görebilir fiyatlar yüksek seviyelerde yer almaya devam etti.

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