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Hindistan’da yerel sıcak sac baz fiyatları zayıf talep nedeniyle düştü

Hindistan yerel sıcak sac piyasasında, kabul görebilir fiyat seviyesinin düşürülmesi talebine bağlı olarak fiyat düzeltmesi yapıldı.

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