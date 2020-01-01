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Hindistan’da yerel sıcak sac baz fiyatları sınırlı arz ve yüksek talep sayesinde arttı

Hint entegre çelik üreticileri iç piyasaya verdikleri sıcak sac fiyatlarını artırarak, Kasım ayı için yassı mamul baz fiyat artışlarını tamamladı.

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