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Hindistan’da soğuk sac piyasasına yönelik beklentiler otomobil şirketleriyle yapılan tedarik sözleşmeleri sonucu olumlu

Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları üreticiler tarafından değiştirilmese de piyasaya yönelik tahminler olumlu oldu.

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