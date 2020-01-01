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Hindistan’da soğuk sac fiyatları yeni karantina uygulamalarına ve son kullanıcı talebine dair belirsizlikler nedeniyle düştü

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan’da iç piyasaya verilen soğuk sac fiyatları, bağlantılarda artık fiyat farkı alınmadığı için düştü.

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