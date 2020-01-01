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Hindistan’da soğuk sac fiyatları otomobil şirketlerinin üretim kapasitelerini artırmasıyla desteklendi

Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları, satışların önemli oranda artması ve piyasa görünümünün iyileşmesi sayesinde yüksek seviyelerde kaldı.

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