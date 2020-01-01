﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da soğuk sac fiyatları arttı, son kullanıcı talebinin zayıflaması satışları düşürdü

Hindistan yerel piyasasında kabul görebilir soğuk sac fiyatları, entegre çelik üreticilerinin baz fiyatlarını artırması nedeniyle yükseldi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.